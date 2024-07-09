СБУ підтвердила обшуки в Департаменті Держмитслужби — затримано керівників

Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 9 липня.

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"Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби. У результаті комплексних заходів у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника", — йдеться у повідомленні.

Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Слідство встановило, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.

Фігуранти обіцяли посадовцям не ускладнювати їхню професійну діяльність в обмін на отримання хабарів.

В обмін на "данину" очільники відомчої безпеки також зобов'язувались "маскувати" службові порушення митників.

Співробітник СБУ та затриманий фігурант. Фото: СБУ

Документування злочинної діяльності зловмисників тривало понад рік. Протягом цього часу зафіксовано щонайменше вісім фактів щомісячних поборів.

Для реалізації злочинних дій організатори залучили свого підлеглого у регіональному офісі Держмитслужби.

Правоохоронці затримали керівника Департаменту відомчої безпеки державної установи, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на місці при передачі хабаря.

Трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Співробітник СБУ. Фото: СБУ

"Крім того, підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю у Західному, Південному та Центральному регіонах.

Дії слідчих спрямовані на встановлення осіб, причетних до "схеми", та їх притягнення до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили підозру у кримінальному провадженні щодо укладення угод про призначення на високі посади у Державній митній службі Назару Шептицькому — пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна. За даними слідства, він мав впливових знайомих, яких підбурив до отримання хабарів за призначення "підходящих" кандидатів на керівні посади.

Також в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.