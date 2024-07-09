СБУ підтвердила обшуки в Департаменті Держмитслужби — затримано керівників

СБУ підтвердила обшуки в Департаменті Держмитслужби — за що затримано керівників
Служба безпеки України затримала керівників Департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.
Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 9 липня.
Корупція в Держмитслужбі
"Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора ліквідувала масштабну корупційну схему в Центральному апараті Державної митної служби. У результаті комплексних заходів у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки та контролю Держмитслужби та його заступника", — йдеться у повідомленні.
Слідство встановило, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.
Фігуранти обіцяли посадовцям не ускладнювати їхню професійну діяльність в обмін на отримання хабарів.
В обмін на "данину" очільники відомчої безпеки також зобов'язувались "маскувати" службові порушення митників.
Документування злочинної діяльності зловмисників тривало понад рік. Протягом цього часу зафіксовано щонайменше вісім фактів щомісячних поборів.
Для реалізації злочинних дій організатори залучили свого підлеглого у регіональному офісі Держмитслужби.
Правоохоронці затримали керівника Департаменту відомчої безпеки державної установи, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на місці при передачі хабаря.
Трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.
"Крім того, підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України", — йдеться у повідомленні.
Наразі проводяться 28 обшуків у Центральному апараті Держмитслужби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю у Західному, Південному та Центральному регіонах.
Дії слідчих спрямовані на встановлення осіб, причетних до "схеми", та їх притягнення до відповідальності.
Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, детективи НАБУ повідомили підозру у кримінальному провадженні щодо укладення угод про призначення на високі посади у Державній митній службі Назару Шептицькому — пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна. За даними слідства, він мав впливових знайомих, яких підбурив до отримання хабарів за призначення "підходящих" кандидатів на керівні посади.
Також в Україні намагалися підкупити керівництво Державної митної служби за 1 мільйон доларів. Однак правоохоронці викрили зловмисників та повідомили їм про підозру.
Читайте Новини.LIVE!