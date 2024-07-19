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В Україні викрили масштабне розкрадання коштів для армії — затримано 30 осіб

19 липня 2024 14:12
Валерія Барановська - редактор
Розкрадання грошей для ЗСУ — виявлено нові схеми
Підозрюваний у розкраданні коштів на потреби ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора
Валерія Барановська - редактор

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої було викрито розкрадання коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. У результаті слідства затримано та повідомлено про підозру 30 особам. Загальна сума збитків становить понад 138 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у п'ятницю, 19 липня.

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В Україні було проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України.

У результаті слідства було з'ясовано, що загальна сума збитків, які були заподіяні державі, становить понад 138 мільйонів гривень.

В Україні викрили масштабне розкрадання коштів для армії — затримано 30 осіб - фото 1
Затримання одного із підозрюваних. Фото: Офіс генпрокурора

Кому повідомили про підозру

До розкрадань коштів виявилися причетними службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів разом із представниками комерційних структур у майже всіх регіонах України. Окремих посадових осіб також викрито у недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

"За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 — у складі організованих злочинних груп", — йдеться у повідомленні. 

В Україні викрили масштабне розкрадання коштів для армії — затримано 30 осіб - фото 2
Слідство у справі щодо розкрадання коштів на потреби ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора 

Серед підозрюваних є три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур

Посадовців підозрюють у розтраті та привласненні коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природного газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також у зловживанні владою або службовим становищем, недбалому ставленні до військової служби, створенні та керівництві злочинною спільнотою або участі в ній.

Начальника регіонального квартирно-експлуатаційного управління обвинувачено у незаконному набутті активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок через оформлення їх на довірену особу.

В Україні викрили масштабне розкрадання коштів для армії — затримано 30 осіб - фото 3
Обшук у одного із фігурантів справи. Фото: Офіс генпрокурора

"У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій території України", — зазначається в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала керівників департаменту Держмитслужби на корупційній схемі. Вони "обклали даниною" регіональні митниці.

Також ми писали, що поліція Одеської області викрила схему збагачення на продажі автомобілів, ввезених під виглядом гуманітарної допомоги.

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