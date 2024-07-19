Розкрадання грошей для ЗСУ — виявлено нові схеми

Підозрюваний у розкраданні коштів на потреби ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, під час якої було викрито розкрадання коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України. У результаті слідства затримано та повідомлено про підозру 30 особам. Загальна сума збитків становить понад 138 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора у п'ятницю, 19 липня.

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В Україні було проведено масштабну спецоперацію з викриття організаторів та учасників злочинних схем щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення потреб Збройних Сил України.

У результаті слідства було з'ясовано, що загальна сума збитків, які були заподіяні державі, становить понад 138 мільйонів гривень.

Затримання одного із підозрюваних. Фото: Офіс генпрокурора

Кому повідомили про підозру

До розкрадань коштів виявилися причетними службовці квартирно-експлуатаційних підрозділів разом із представниками комерційних структур у майже всіх регіонах України. Окремих посадових осіб також викрито у недбалому ставленні до військової служби та незаконному збагаченні.

"За результатами слідчих дій затримано та повідомлено про підозру 30 особам, з них 15 — у складі організованих злочинних груп", — йдеться у повідомленні.

Слідство у справі щодо розкрадання коштів на потреби ЗСУ. Фото: Офіс генпрокурора

Серед підозрюваних є три начальники квартирно-експлуатаційних управлінь у Харкові, на Миколаївщині та Дніпропетровщині, сім начальників квартирно-експлуатаційних відділів у Кропивницькому, Чернігові, Львові, на Прикарпатті, Житомирщині, Волині та Луганщині, а також представники комерційних структур

Посадовців підозрюють у розтраті та привласненні коштів під час закупівель за завищеними цінами паливної деревини для потреб оборони, електроенергії, природного газу, меблів для армії, проведення будівельних робіт на об’єктах військової інфраструктури, а також у зловживанні владою або службовим становищем, недбалому ставленні до військової служби, створенні та керівництві злочинною спільнотою або участі в ній.

Начальника регіонального квартирно-експлуатаційного управління обвинувачено у незаконному набутті активів на суму 11,7 млн грн у вигляді комерційного майна, земельних ділянок через оформлення їх на довірену особу.

Обшук у одного із фігурантів справи. Фото: Офіс генпрокурора

"У межах слідства правоохоронці провели понад 70 обшуків в приміщеннях структурних підрозділів територіальних квартирно-експлуатаційних управлінь та комерційних підприємств по всій території України", — зазначається в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, слідчі дії тривають.

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