Полиция задержала диверсантов, которые готовили поджоги в странах ЕС

В Украине разоблачена группа лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России
В разных регионах Украины правоохранители ликвидировали группу злоумышленников, которые готовили поджоги на территории Европейского Союза. Эти действия они должны были совершить по заказу спецслужб Российской Федерации.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, 25 июля.
Готовили поджоги в странах ЕС
В результате спецоперации правоохранителей в разных областях Украины разоблачена и нейтрализована группа злоумышленников, готовивших серию поджогов в местах массового пребывания людей, в том числе в странах Европейского Союза. Преступные действия должны были быть совершены по заказу российских спецслужб.
Трем лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Им инкриминируют совершение государственной измены, подготовку к умышленному уничтожению чужого имущества путем поджога, изготовление, пересылку и сбыт незаконно изготовленных голографических защитных элементов, а также подделку и сбыт поддельных документов.
Следствию стало известно, что один из подозреваемых, житель Ивано-Франковска, связался в мобильном приложении с неустановленным представителем государства-агрессора. Он был готов проводить преступно-подрывную деятельность в пользу российских захватчиков против Украины.
"Кандидаты должны были подготовить и совершить поджоги на объектах гражданской и критической инфраструктуры на территории Украины, Республики Польша и стран Балтии. Адреса объектов собеседник предоставлял в мобильном приложении", — сообщили в Офисе прокурора.
Чтобы подтвердить совершение преступных действий, фигуранты дела должны были отправлять своим кураторам фото и видео с места происшествия. После этого они должны были получить денежное вознаграждение.
Кроме того, установлено, что подозреваемые занимались и другой незаконной деятельностью. Они производили и продавали поддельные водительские удостоверения и другие документы, защищенные голографическими защитными элементами. За каждую подобную услугу они брали около восьми тысяч гривен.
Действия правоохранителей
Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.
По их результатам изъято оружие и патроны к нему, 9 автомобилей, денежные средства в сумме 77 200 долларов США, 500 000 гривен, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи.
Также были изъяты поддельные свидетельства о регистрации ТС, медицинские справки, свидетельства об окончании учебного заведения и тысячи пустых бланков.
Ранее мы сообщали, что житель Ивано-Франковска передавал россиянам информацию о стратегических объектах Прикарпатья для нанесения по ним ракетных ударов.
Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.
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