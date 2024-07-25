Полиция задержала диверсантов, которые готовили поджоги в странах ЕС

Правоохранители проводят обыски. Фото: Офис генпрокурора

В разных регионах Украины правоохранители ликвидировали группу злоумышленников, которые готовили поджоги на территории Европейского Союза. Эти действия они должны были совершить по заказу спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в четверг, 25 июля.

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Готовили поджоги в странах ЕС

В результате спецоперации правоохранителей в разных областях Украины разоблачена и нейтрализована группа злоумышленников, готовивших серию поджогов в местах массового пребывания людей, в том числе в странах Европейского Союза. Преступные действия должны были быть совершены по заказу российских спецслужб.

Трем лицам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Им инкриминируют совершение государственной измены, подготовку к умышленному уничтожению чужого имущества путем поджога, изготовление, пересылку и сбыт незаконно изготовленных голографических защитных элементов, а также подделку и сбыт поддельных документов.

Следствию стало известно, что один из подозреваемых, житель Ивано-Франковска, связался в мобильном приложении с неустановленным представителем государства-агрессора. Он был готов проводить преступно-подрывную деятельность в пользу российских захватчиков против Украины.

"Кандидаты должны были подготовить и совершить поджоги на объектах гражданской и критической инфраструктуры на территории Украины, Республики Польша и стран Балтии. Адреса объектов собеседник предоставлял в мобильном приложении", — сообщили в Офисе прокурора.

Чтобы подтвердить совершение преступных действий, фигуранты дела должны были отправлять своим кураторам фото и видео с места происшествия. После этого они должны были получить денежное вознаграждение.

Кроме того, установлено, что подозреваемые занимались и другой незаконной деятельностью. Они производили и продавали поддельные водительские удостоверения и другие документы, защищенные голографическими защитными элементами. За каждую подобную услугу они брали около восьми тысяч гривен.

Действия правоохранителей

Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

По их результатам изъято оружие и патроны к нему, 9 автомобилей, денежные средства в сумме 77 200 долларов США, 500 000 гривен, банковские карты, мобильные телефоны, черные записи.

Также были изъяты поддельные свидетельства о регистрации ТС, медицинские справки, свидетельства об окончании учебного заведения и тысячи пустых бланков.

Оружие, патроны и деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: Офис Генпрокурора

Задержание подозреваемых. Фото: Офис Генпрокурора

Изготовленные злоумышленниками фальшивые документы. Фото: Офис Генпрокурора

Изъятые у злоумышленников бланки. Фото: Офис Генпрокурора

Деньги, изъятые у злоумышленников. Фото: Офис Генпрокурора

Ранее мы сообщали, что житель Ивано-Франковска передавал россиянам информацию о стратегических объектах Прикарпатья для нанесения по ним ракетных ударов.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ, которая способствовала вражеским артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.