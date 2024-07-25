Поліція затримала диверсантів, які готували підпали в країнах ЄС

Правоохоронці проводять обшуки. Фото: Офіс генпрокурора

У різних регіонах України правоохоронці ліквідували групу зловмисників, які готували підпали на території Європейського Союзу. Ці дії вони мали здійснити на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у четвер, 25 липня.

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Готували підпали в країнах ЄС

У результаті спецоперації правоохоронців у різних областях України викрито та нейтралізовано групу зловмисників, які готували серію підпалів у місцях масового перебування людей, в тому числі в країнах Європейського Союзу. Злочинні дії мали бути здійснені на замовлення російських спецслужб.

Трьом особам повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи. Їм інкримінують вчинення державної зради, готування до умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, виготовлення, пересилання та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів, а також підроблення та збут підроблених документів.

Слідству стало відомо, що один із підозрюваних, мешканець міста Івано-Франківськ, зв’язався у мобільному додатку із невстановленим представником держави-агресора. Він був готовий здійснювати злочинно-підривну діяльність на користь російських загарбників проти України.

"Кандидати мали підготувати і вчинити підпали на об’єктах цивільної та критичної інфраструктури на території України, Республіки Польща та країн Балтії. Адреси обʼєктів співрозмовник надавав у мобільному додатку" — повідомили в Офісі прокурора.

Щоб підтвердити вчинення злочинних дій, фігуранти справи мали надсилати своїм кураторам фото і відео з місця подій. Після цього вони мали отримати грошову винагороду.

Крім того, встановлено, що підозрювані займались й іншою незаконною діяльністю. Вони виготовляли та продавали підроблені водійські посвідчення та інші документи, захищені голографічними захисними елементами. За кожну таку послугу вони брали близько восьми тисяч гривень.

Дії правоохоронців

Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

За їх результатами вилучено зброю та набої до неї, 9 автомобілів, грошові кошти в сумі 77 200 доларів США, 500 000 гривень, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи.

Також було вилучено підроблені свідоцтва про реєстрацію ТЗ, медичні довідки, свідоцтва про закінчення навчального закладу та тисячі порожніх бланків.

Зброя, набої і гроші, вилучені у зловмисників. Фото: Офіс Генпрокурора

Затримання підозрюваних. Фото: Офіс Генпрокурора

Виготовлені зловмисниками фальшиві документи. Фото: Офіс Генпрокурора

Вилучені у зловмисників бланки. Фото: Офіс Генпрокурора

Гроші, вилучені у зловмисників. Фото: Офіс Генпрокурора

Раніше ми повідомляли, що мешканець Івано-Франківська передавав росіянам інформацію про стратегічні об’єкти Прикарпаття для завдавання по них ракетних ударів.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.