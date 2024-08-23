В Украине заминировали несколько судов

Следователи и пиротехники возле Шевченковского суда в Киеве. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ

В Украине в пятницу, 23 августа, в правоохранительные органы из десяти городов поступили сообщения о минировании. Взрывоопасные предметы якобы оставили неизвестные в зданиях суда в разных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.

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Сразу несколько судов в разных областях Украины получили анонимные сообщения о заминировании помещений.

Информацию о заминированных помещениях получили:

Житомирский апелляционный суд, Хозяйственный суд в Ивано-Франковской области;

Баштанского районного суда Николаевской области;

Белопольский районный суд Сумской области;

Минский районный суд Черниговской области;

Сокирянский районный суд Черновицкой области;

Черновицкий районный суд Винницкой области;

Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;

Нововодолажский районный суд Харьковской области;

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;

Великомихайловский районный суд Одесской области;

Хозяйственный суд Одесской области;

Киевский апелляционный суд;

Братский районный суд Николаевской области;

Дергачевский районный суд Харьковской области

В настоящее время вблизи зданий указанных судов полиция с пиротехниками проводят проверку.