В Украине заминировали несколько судов

В Украине заминировали суды в десяти городах — что известно
23 августа 2024 13:59
Следователи и пиротехники возле Шевченковского суда в Киеве. Фото иллюстративное: Цензор.НЕТ
В Украине в пятницу, 23 августа, в правоохранительные органы из десяти городов поступили сообщения о минировании. Взрывоопасные предметы якобы оставили неизвестные в зданиях суда в разных областях.
Об этом сообщает пресс-служба Судебной власти Украины.
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Сразу несколько судов в разных областях Украины получили анонимные сообщения о заминировании помещений.
Информацию о заминированных помещениях получили:
- Житомирский апелляционный суд, Хозяйственный суд в Ивано-Франковской области;
- Баштанского районного суда Николаевской области;
- Белопольский районный суд Сумской области;
- Минский районный суд Черниговской области;
- Сокирянский районный суд Черновицкой области;
- Черновицкий районный суд Винницкой области;
- Городенковский районный суд Ивано-Франковской области;
- Нововодолажский районный суд Харьковской области;
- Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области;
- Великомихайловский районный суд Одесской области;
- Хозяйственный суд Одесской области;
- Киевский апелляционный суд;
- Братский районный суд Николаевской области;
- Дергачевский районный суд Харьковской области
В настоящее время вблизи зданий указанных судов полиция с пиротехниками проводят проверку.
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