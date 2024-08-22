В Бердичеві судили чоловіка, який викрав у чоловіка з інвалідністю банківську карту

Засідання суду. Фото: УНІАН

У Бердичівському міськрайонному суді було ухвалено рішення щодо запобіжного заходу для підозрюваного у викраденні документа та крадіжці, вчинених під час воєнного стану. Він викрав у чоловіка з інвалідністю банківську картку.

Про це повідомила пресслужба суду.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний раніше мав проблеми з законом. Цього разу, перебуваючи на автостанції в Бердичеві, він викрав банківську картку з сумки чоловіка з інвалідністю. Протягом двох днів зловмисник використовував цю картку для покупок у різних магазинах, кафе та аптеках, витративши з чужого рахунку понад три з половиною тисячі гривень.

Рішення суду

Суд постановив, що 33-річний житель села Махнівка Вінницької області буде утримуватись під вартою протягом 60 днів. Водночас суд встановив розмір застави — 60 тисяч гривень.

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину та висловив щире каяття, просячи суд про більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак прокурор аргументував, що лише тримання під вартою може гарантувати належну поведінку підозрюваного в подальшому судовому процесі.