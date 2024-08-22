Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Викрав у чоловіка з інвалідністю банківську картку — як суд покарав зловмисника arrow

Викрав у чоловіка з інвалідністю банківську картку — як суд покарав зловмисника

22 серпня 2024 23:53
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Бердичеві судили чоловіка, який викрав у чоловіка з інвалідністю банківську карту
Засідання суду. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Бердичівському міськрайонному суді було ухвалено рішення щодо запобіжного заходу для підозрюваного у викраденні документа та крадіжці, вчинених під час воєнного стану. Він викрав у чоловіка з інвалідністю банківську картку.

Про це повідомила пресслужба суду

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, підозрюваний раніше мав проблеми з законом. Цього разу, перебуваючи на автостанції в Бердичеві, він викрав банківську картку з сумки чоловіка з інвалідністю. Протягом двох днів зловмисник використовував цю картку для покупок у різних магазинах, кафе та аптеках, витративши з чужого рахунку понад три з половиною тисячі гривень.

Рішення суду

Суд постановив, що 33-річний житель села Махнівка Вінницької області буде утримуватись під вартою протягом 60 днів. Водночас суд встановив розмір застави — 60 тисяч гривень.

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину та висловив щире каяття, просячи суд про більш м'який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Однак прокурор аргументував, що лише тримання під вартою може гарантувати належну поведінку підозрюваного в подальшому судовому процесі.

Також важливі новини дня по темі:

суд крадіжка Україна Житомирська область судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:42 Звільнення Харківщини не пов'язано з Курщиною — Жорін з 3-ї ОШБр розповів про ситуацію на фронті

00:30 Виключений чи знятий з військового обліку — кому можуть вручити повістку

00:23 Багато годин зі світлом — як відключатимуть електрику у Львові сьогодні

00:17 Відключення світла в Харкові — в які години не буде електроенергії сьогодні

00:05 Анонс обмежень — в Укренерго повідомили, як відключатимуть світло в Україні сьогодні

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

00:04 В Пентагоні заявили, що не проти використання американської зброї під час Курської операції

22 серпня 2024

23:59 Пором у порту "Кавказ" був знищений українською ракетою "Нептун" — УП

23:53 Викрав у чоловіка з інвалідністю банківську картку — як суд покарав зловмисника

23:52 Угорщина "благає" Україну скасувати ембарго на нафту з РФ — пропонує хитрий план

23:38 Кулеба анонсував створення системи е-Консул — як вона допоможе українцям за кордоном

00:42 Звільнення Харківщини не пов'язано з Курщиною — Жорін з 3-ї ОШБр розповів про ситуацію на фронті

00:30 Виключений чи знятий з військового обліку — кому можуть вручити повістку

00:23 Багато годин зі світлом — як відключатимуть електрику у Львові сьогодні

00:17 Відключення світла в Харкові — в які години не буде електроенергії сьогодні

00:05 Анонс обмежень — в Укренерго повідомили, як відключатимуть світло в Україні сьогодні

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

00:04 В Пентагоні заявили, що не проти використання американської зброї під час Курської операції

22 серпня 2024

23:59 Пором у порту "Кавказ" був знищений українською ракетою "Нептун" — УП

23:53 Викрав у чоловіка з інвалідністю банківську картку — як суд покарав зловмисника

23:52 Угорщина "благає" Україну скасувати ембарго на нафту з РФ — пропонує хитрий план

23:38 Кулеба анонсував створення системи е-Консул — як вона допоможе українцям за кордоном

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

Text

22:55 Верещук зробила заяву, щодо евакуації жителів Курщини

Text

18:19 В Україні з 1 вересня здорожчає паливо — Куюн назвав можливу ціну

Text

17:50 Термінова заява Зеленського та відмова Кремля від Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

16:42 Речник ОТУ "Харків" назвав найгарячіші напрямки на Харківщині

Text

13:00 Підготовка Росії до ударів по Києву та інформаційна кампанія Кремля — ефір День.LIVE

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

10:46 Ляшко відправив перевірку у психлікарню Одещини, де бойовий медик оголосив голодування

Text

09:51 Нардепка пояснила, чому закон про реєстрацію зброї не спрацює в умовах війни

Text

09:04 Нардепка заявила про корупційні зловживання у військових закупівлях

Text

08:46 Нардепка різко відреагувала на рішення Ради про акцизний податок на пальне

Text

08:00 В Україні зростуть ціни на пальне, а Угорщина хоче виселити українських біженців — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку