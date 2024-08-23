В Україні замінували декілька судів

В Україні замінували суди у десятьох містах — що відомо
23 серпня 2024 13:59
Слідчі та піротехніки біля Шевченківського суду в Києві. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ
В Україні у п'ятницю, 23 серпня, до правоохоронних органів з десяти міст надійшли повідомлення про мінування. Вибухонебезпечні предмети нібито залишили невідомі особи в будівлях суду в різних областях.
Про це повідомляє пресслужба Судової влади України.
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Одразу декілька судів в різних областях України отримали анонімні повідомлення про замінування приміщень.
Інформацію про заміновані приміщення отримали:
- Житомирський апеляційний суд, Господарський суд Івано-Франківської області;
- Баштанського районного суду Миколаївської області;
- Білопільський районний суд Сумської області;
- Менський районний суд Чернігівської області;
- Сокирянський районний суд Чернівецької області;
- Чернівецький районний суд Вінницької області;
- Городенківський районний суд Івано-Франківської області;
- Нововодолазький районний суд Харківської області;
- Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;
- Великомихайлівський районний суд Одеської області;
- Господарський суд Одеської області;
- Київський апеляційний суд;
- Братський районний суд Миколаївської області;
- Дергачівський районний суд Харківської області
Наразі поблизу будівель вказаних судів поліція з піротехніками проводять перевірку.
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