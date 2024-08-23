В Україні замінували декілька судів

Слідчі та піротехніки біля Шевченківського суду в Києві. Фото ілюстративне: Цензор.НЕТ

В Україні у п'ятницю, 23 серпня, до правоохоронних органів з десяти міст надійшли повідомлення про мінування. Вибухонебезпечні предмети нібито залишили невідомі особи в будівлях суду в різних областях.

Про це повідомляє пресслужба Судової влади України.

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Одразу декілька судів в різних областях України отримали анонімні повідомлення про замінування приміщень.

Інформацію про заміновані приміщення отримали:

Житомирський апеляційний суд, Господарський суд Івано-Франківської області;

Баштанського районного суду Миколаївської області;

Білопільський районний суд Сумської області;

Менський районний суд Чернігівської області;

Сокирянський районний суд Чернівецької області;

Чернівецький районний суд Вінницької області;

Городенківський районний суд Івано-Франківської області;

Нововодолазький районний суд Харківської області;

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області;

Великомихайлівський районний суд Одеської області;

Господарський суд Одеської області;

Київський апеляційний суд;

Братський районний суд Миколаївської області;

Дергачівський районний суд Харківської області

Наразі поблизу будівель вказаних судів поліція з піротехніками проводять перевірку.