В Украине декриминализировали мелкие кражи — какие штрафы ввели взамен

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине декриминализировали мелкие кражи и увеличили штрафные санкции. Соответствующий закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Декриминализация краж

Зеленским был подписан закон №11068, которым декриминализируют мелкие кражи и усиливают административную ответственность за такие действия.

Ранее уголовным деянием было воровство на сумму в 300 гривен.

Теперь, если было украдено имущество стоимостью до 3000 гривен, граждан будут штрафовать.

За воровство до 757 гривен предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен.

В случае кражи вещей стоимостью от 758 до 3028 гривен административное взыскание будет составлять от 1700 до 5100 гривен.

А за повторное совершение таких действий придется заплатить от 8500 до 17000 гривен.

Также законом предусмотрена возможность применения наказания в виде общественных работ или административного ареста.