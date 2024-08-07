В Україні декриміналізували дрібні крадіжки — які штрафи запровадили натомість

В Україні запровадили нові покарання за дрібні крадіжки — Зеленський підписав закон
В Україні декриміналізували дрібні крадіжки та збільшили штрафні санкції. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Декриміналізація крадіжок
Зазначається, що Зеленським було підписано закон №11068, яким декриміналізують дрібні крадіжки та посилюють адміністративну відповідальність за такі дії.
Раніше кримінальним діянням була крадіжка на суму в 300 гривень.
Тепер, якщо було вкрадено майно вартістю до 3000 гривень, громадян штрафуватимуть.
За крадіжку до 757 гривень передбачений штраф від 850 до 1700 гривень.
У випадку викрадення речей вартістю від 758 до 3028 гривень адміністративне стягнення становитиме від 1700 до 5100 гривень.
А за повторне вчинення таких дій доведеться заплатити від 8500 до 17000 гривнь.
Також законом передбачена можливість застосування покарання у вигляді громадських робіт або адміністративного арешту.
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