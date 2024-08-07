В Україні декриміналізували дрібні крадіжки — які штрафи запровадили натомість

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні декриміналізували дрібні крадіжки та збільшили штрафні санкції. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Читайте також:

Декриміналізація крадіжок

Зазначається, що Зеленським було підписано закон №11068, яким декриміналізують дрібні крадіжки та посилюють адміністративну відповідальність за такі дії.

Раніше кримінальним діянням була крадіжка на суму в 300 гривень.

Тепер, якщо було вкрадено майно вартістю до 3000 гривень, громадян штрафуватимуть.

За крадіжку до 757 гривень передбачений штраф від 850 до 1700 гривень.

У випадку викрадення речей вартістю від 758 до 3028 гривень адміністративне стягнення становитиме від 1700 до 5100 гривень.

А за повторне вчинення таких дій доведеться заплатити від 8500 до 17000 гривнь.

Також законом передбачена можливість застосування покарання у вигляді громадських робіт або адміністративного арешту.