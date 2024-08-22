Минобороны готовит запуск приложения для ветеранов – что известно

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: скриншот с видео

В Украине планируют запустить новое приложение для военных — "Ветеран+". Минобороны создаст сервис по предоставлению государственных услуг ветеранам российско-украинской войны.

Об этом заявил Министр обороны Рустем Умеров во время Международного ветеранского форума "Україна. Ветерани. Єдність".

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Приложение Ветеран+

По словам Умерова, в Украине продолжается работа над созданием приложения "Ветеран+" — над проектом одновременно работает несколько министерств.

"Наш следующий шаг вместе с другими министерствами — это приложение "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветерана. Он уже в работе, и мы применяем здесь лучший международный опыт", — отметил он.

Министр рассказал, что планируется создание программы реабилитаций и поддержки военных, присутствующих в странах G7 и G20. В то же время, международные партнеры готовы поддержать нас в этом.