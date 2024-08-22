Міноборони готує запуск застосунку для ветеранів - що відомо

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: скриншот з відео

В Україні планують запустити новий застосунок для військових — "Ветеран+". Міноборони створить сервіс з надання державних послуг ветеранам російсько-української війни.

Про це заявив Міністр оборони Рустем Умєров під час Міжнародного ветеранського форуму "Україна. Ветерани. Єдність", передає

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Застосунок Ветеран+

За словами Умєрова, наразі в Україні триває робота над створенням застосунку "Ветеран+" — над проєктом одночасно працює декілька міністерств.

"Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами — це застосунок "Ветеран+". Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він вже в роботі, і ми застосовуємо тут найкращий міжнародний досвід", — зазначив він.

Міністр розповів, що планується створення програми реабілітацій та підтримки військових, які присутні в країнах G7 та G20. Водночас міжнародні партнери готові підтримати нас у цьому.