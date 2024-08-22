Стефанчук анонсировал ряд решений в Верховной Раде по поводу ветеранов

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: скриншот с видео

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в четверг, 22 августа, выступил на VII ежегодном международном ветеранском форуме "Україна. Ветерани. Єдність". Он заявил о ряде запланированных решений по поддержке ветеранов в Украине.

Об этом передает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Стефанчука, скоро в Раде проведут специальный день для рассмотрения ветеранских законопроектов и инициатив.

"Я прошу комитет, который за это отвечает, сделать все, чтобы подготовить этот день", — сказал он.

Глава Рады отметил, что в парламенте идет работа над такими решениями:

обеспечение права военнослужащих на биологическое отцовство;

упрощение процедуры предоставления статуса участника боевых действий;

регулирование военного погребального ритуала;

поддержка ветеранского предпринимательства;

условия сохранения рабочего места за военнослужащими

Стефанчук добавил, что большинство законопроектов уже готовы к рассмотрению в первом чтении.