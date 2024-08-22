Стефанчук анонсировал ряд решений в Верховной Раде по поводу ветеранов

Стефанчук анонсировал специальный День Ветерана в Верховной Раде — депутаты примут ряд решений
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в четверг, 22 августа, выступил на VII ежегодном международном ветеранском форуме "Україна. Ветерани. Єдність". Он заявил о ряде запланированных решений по поддержке ветеранов в Украине.
Об этом передает корреспондент Новини.LIVE.
Решения правительства относительно ветеранов в Украине
По словам Стефанчука, скоро в Раде проведут специальный день для рассмотрения ветеранских законопроектов и инициатив.
"Я прошу комитет, который за это отвечает, сделать все, чтобы подготовить этот день", — сказал он.
Глава Рады отметил, что в парламенте идет работа над такими решениями:
- обеспечение права военнослужащих на биологическое отцовство;
- упрощение процедуры предоставления статуса участника боевых действий;
- регулирование военного погребального ритуала;
- поддержка ветеранского предпринимательства;
- условия сохранения рабочего места за военнослужащими
Стефанчук добавил, что большинство законопроектов уже готовы к рассмотрению в первом чтении.
Читайте Новини.LIVE!