Возвращение украинцев из плена — запуск проекта Хочу к своим

Возвращение украинцев из российского плена 17 июля 2024 года. Фото: RFE, RL

Украинские спецслужбы запустили проект "Хочу к своим". Он будет способствовать возвращению украинцев из российского плена.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР Минобороны в четверг, 25 июля.

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Запуск проекта "Хочу к своим"

Координационный штаб по обращению с военнопленными презентовал общий государственный проект "Хочу к своим".

Его главной целью является распространение информации об осужденных российских агентах, предателях и коллаборантах, которые сотрудничали или помогали РФ в войне против Украины. Указанная информация будет публиковаться на сайте проекта — лица согласились и могут быть обменены на украинских граждан, находящихся в российском плену.

Сайт проекта "Хочу к своим". Фото: скриншот

Также из-за специальной формы на сайте граждане Украины, которые по той или иной причине до сих пор сотрудничают с врагом, могут прекратить такую деятельность на определенных условиях.

Еще одна цель проекта — дать возможность гражданам Украины поделиться информацией о деятельности вражеских агентов.

Четвертая цель — помочь гражданам, желающим уехать из Украины в Россию. Представители Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека собирают заявки, чтобы затем, используя полученную информацию, работать над возвращением гражданских украинцев домой.

Что известно о проекте

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов отметил, что это уже третий проект, направленный на возвращение украинцев домой. Первый проект — "Хочу жить" для добровольной сдачи в плен российских оккупантов, а второй — "Хочу найти" для родственников русских солдат.

Спикер СБУ Артем Дехтяренко подчеркнул, что во время обменов пленными Украина возвращает России не только военных, но и разоблаченных агентов. В качестве примера он привел священнослужителя, которого удалось обменять на 28 украинских защитников.

"Особенно важно отметить, что только те дела, в которых имеются приговоры суда, могут участвовать в этом проекте, причем только при согласии самих осужденных", — отметил Дехтяренко.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла более 7 400 уголовных производств за коллаборационизм и пособничество РФ. Более тысячи человек уже получили приговоры. За государственную измену открыто более 2 800 производств, из которых 550 завершились приговорами. В отношении корректировщиков открыто почти 500 дел, из них осуждены 120 человек.

"Из всех осужденных около 500 человек дали согласие на проведение обмена, на свое участие в программе. Более 200 человек из этих 500 согласились на публикацию своих данных в данном проекте. То есть сейчас эти люди рассчитывают на обмен в РФ. Но вы можете убедиться, что Россия не спешит забирать своих. На сайте под каждым кейсом есть отсчет времени, сколько это лицо ждет обмена", — добавил спикер СБУ.

Директор департамента информационной политики, коммуникации и протокольных мер Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Татьяна Шелест заявила, что гражданские — это самая сложная категория для возвращения из российского плена, поскольку нет единого правового механизма для этого.

Обмены таких граждан будут осуществляться через коммуникацию между украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом и российским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Напомним, 17 июля состоялся обмен пленными, в результате которого из российского плена домой прибыли 95 украинских защитников. В их числе военные Вооруженных сил Украины, бойцы Национальной гвардии и пограничники.

Предыдущий обмен пленными состоялся 25 июня. Тогда Украине удалось вернуть из российского плена 90 военных.