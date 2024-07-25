Повернення українців з полону — запуск проєкту Хочу к своим

Повернення українців з російського полону 17 липня 2024 року. Фото: RFE, RL

Українські спецслужби запустили проєкт "Хочу к своим". Він сприятиме поверненню українців з російського полону.

Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони у четвер, 25 липня.

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Запуск проєкту "Хочу к своим"

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими презентував спільний державний проєкт "Хочу к своим".

Його головною ціллю є розповсюдження інформації про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів, що співпрацювали або допомагали РФ у війні проти України. Зазначена інформація буде публікуватися на сайті проєкту — особи дали згоду і можуть бути обміняні на українських громадян, які перебувають у російському полоні.

Сайт проєкту "Хочу к своим". Фото: скриншот

Також через спеціальну форму на сайті громадяни України, які з тої чи іншої причини досі співпрацюють з ворогом, можуть припинити таку діяльність на визначених умовах.

Ще одна ціль проєкту — дати можливість громадянам України поділитися інформацією про діяльність ворожих агентів.

Четверта ціль — допомогти громадянам, які бажають виїхати з України до Росії. Представники Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини збирають заявки, щоб в потім, використовуючи отриману інформацію, працювати над поверненням цивільних українців додому.

Що відомо про проєкт

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов зазначив, що це вже третій проєкт, спрямований на повернення українців додому. Перший проєкт — "Хочу жить" для добровільної здачі в полон російських окупантів, а другий — "Хочу найти" для родичів російських солдатів.

Речник СБУ Артем Дехтяренко наголосив, що під час обмінів полоненими Україна повертає Росії не лише військових, але й агентів, які були викриті. Як приклад, він навів священнослужителя, якого вдалося обміняти на 28 українських захисників.

"Особливо важливо відзначити, що тільки ті справи, в яких наявні вироки суду, можуть брати участь у цьому проєкті, при чому, лише за згоди самих засуджених", — зауважив Дехтяренко.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 7400 кримінальних проваджень за колабораціонізм та пособництво РФ. Понад тисяча осіб вже отримали вироки. За державну зраду відкрито понад 2800 проваджень, з яких 550 завершилися вироками. Стосовно коригувальників відкрито майже 500 справ, з них засуджено 120 осіб.

"З усіх засуджених близько 500 осіб надали згоду на проведення обміну, на свою участь у програмі. Понад 200 осіб з цих 500 погодилися на публікацію своїх даних у даному проєкті. Тобто наразі ці люди розраховують на обмін в РФ. Але ви можете пересвідчитися, що Росія не поспішає забирати своїх. На сайті під кожним кейсом є відлік часу, скільки ця особа чекає на обмін", — додав речник СБУ.

Директор департаменту інформаційної політики, комунікації та протокольних заходів Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини Тетяна Шелест заявила, що цивільні — це найскладніша категорія для повернення з російського полону, оскільки наразі немає єдиного правового механізму для цього.

Обміни таких громадян здійснюватимуться через комунікацію між українським омбудсменом Дмитром Лубінцем та російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Нагадаємо, 17 липня відбувся обмін полоненими, в результаті якого з російського полону додому прибули 95 українських захисників. Серед них військові Збройних сил України, бійці Національної гвардії та прикордонники.

Попередній обмін полоненими відбувся 25 червня. Тоді Україні вдалося повернути з російського полону 90 військових.