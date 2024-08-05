Больные коронавирусом. Иллюстративное фото: Минздрав

В июле в Украине зарегистрировано три случая нового штамма коронавируса FLiRT. Это субвариант Omicron.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в понедельник, 5 августа.

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"Три случая субварианта коронавируса FLiRT обнаружили на прошлой неделе: две в Киеве и один в Ивано-Франковской области. Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет", — отметил замминистра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть FLiRT скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже раньше вакцинироваться. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни.

ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны. Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом.

В то же время в Минздраве напоминают, что вакцинироваться можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись своего семейного врача. Медики используют омикрон-специфические вакцины (производитель Pfizer) для взрослых и детей.