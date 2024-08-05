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В Україні зареєстрували три випадки нового штаму коронавірусу — чим він небезпечний

5 серпня 2024 13:46
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
У липні в Україні зареєстровано три випадки нового штаму коронавірусу "FLiRT"
Хворі на коронавірус. Ілюстративне фото: МОЗ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

У липні в Україні зареєстровано три випадки нового штаму коронавірусу FLiRT. Це субваріант Omicron.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України у понеділок, 5 серпня.

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Чим загрожує FLiRT

"Три випадки субваріанту коронавірусу FLiRT виявили минулого тижня: два у Києві та один в Івано-Франківській області. Захворіли дві жінки та чоловік старше 60 років", — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Штам FLiRT походить від варіанту Omicron. Через специфічні мутації в білку-шипі вірус краще зв’язується з клітинами та уникає імунної відповіді. Тобто FLiRT швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані. Однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

ВООЗ поки що не надає специфічної оцінки щодо небезпеки FLiRT, однак зазначає, що він потребує моніторингу на рівні кожної країни. Наявні дослідження показують, що поточні вакцини, зокрема бустери, залишаються ефективними для захисту від важких форм COVID-19, хоча й не можуть повністю запобігти зараженню новим штамом.

Водночас у МОЗ нагадують, що вакцинуватися можна в пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують омікрон-специфічні вакцини (виробник Pfizer) для дорослих і дітей.

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