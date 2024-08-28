В Украине запустят Единый госреестр домашних животных

Мужчина выгуливает домашних питомцев. Фото: univision.com

Министерство аграрной политики Украины анонсировало запуск комплексного проекта по идентификации и регистрации домашних животных. В рамках проекта будет запущен Единый государственный реестр домашних животных, с помощью которого можно будет сформировать электронный ветпаспорт.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кабинета министров.

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"Владельцы смогут зарегистрировать в Реестре своего любимца во время визита в ветеринарный врач — таким образом будет сформирован электронный ветеринарный паспорт. В нем будет храниться вся информация о животном, включая историю прививок, поэтому в случае потери бумажного ветеринарного паспорта эти данные можно будет восстановить из Реестра", — заявил заместитель министра аграрной политики Денис Башлык.

Также в Минагрополитики намерены создать инфраструктуру для поиска потерянных животных и возвращения их домой, поскольку за последние годы количество бездомных животных в Украине растет на 60% ежегодно.

Регистрация животных в Реестре, в свою очередь, позволит облегчить поиск утраченных кошек, собак и хорьков, их идентификацию и возвращение владельцам.

Реестр планируют запустить уже этой осенью. Услуга по внесению данных о питомце будет предоставляться бесплатно государственными и лицензированными частными ветеринарными врачами.