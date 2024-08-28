В Україні запустять Єдиний держреєстр домашніх тварин

Чоловік вигулює домашніх улюбленців. Фото: univision.com

Міністерство аграрної політики України анонсувало запуск комплексного проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. У рамках проєкту буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин, за допомогою якого можна буде сформувати електронний ветпаспорт.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Кабінету міністрів.

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"Власники зможуть зареєструвати у Реєстрі свого улюбленця під час візиту до ветеринарного лікаря — таким чином буде сформовано електронний ветеринарний паспорт. У ньому зберігатиметься вся інформація про тварину, включаючи історію щеплень, тому у разі втрати паперового ветеринарного паспорта ці дані можна буде відновити з Реєстру", — заявив заступник міністра аграрної політики Денис Башлик.

Також у Мінагрополітики мають намір створити інфраструктуру для пошуку втрачених тварин та повернення їх додому, оскільки впродовж останніх років кількість безпритульних тварин в Україні зростає на 60% щороку.

Реєстрація тварин у Реєстрі, у свою чергу, дозволить полегшити пошук втрачених кішок, собак та тхорів, їх ідентифікацію та повернення власникам.

Реєстр планують запустити вже цієї осені. Послуга з внесення даних про вихованця надаватиметься безкоштовно державними та ліцензованими приватними ветеринарними лікарями.