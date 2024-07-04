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В Украине появился новый фейк по поводу отключения света — в Укрэнерго опровергли

4 июля 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Укрэнерго прокомментировали информацию о разной продолжительности отключений в городах
Энергетик. Иллюстративное фото: УНИАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине придумали новый фейк об отключениях электроэнергии. В соцсетях распространяется информация о якобы "зональных" ограничениях света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 4 июля.

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На этот раз россияне придумали информацию о "зональных" отключениях света, якобы разные города будут отнесены к разным зонам, поэтому они будут иметь разную продолжительность ограничений.

В Укрэнерго подчеркнули, что это очередное ИПСО, не имеющее под собой никаких оснований. Таким образом, враг пытается получить новых подписчиков на анонимные Telegram-каналы, на которых будет распространять ложную информацию.

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Фейк в соцсетях. Фото: Укрэнерго

Энергетики призвали украинцев пользоваться только информацией из официальных источников — страниц "Укрэнерго", "Минэнерго" и облэнерго.

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Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, российские пропагандисты запустили новый фейк против первой леди Украины Елены Зеленской.

Также мы писали, что Кремль запустил в сеть фейковые сообщения о якобы деградации атомной отрасли в Украине.

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