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В Україні з'явився новий фейк щодо відключень світла — в Укренерго спростували

4 липня 2024 17:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Укренерго прокоментували інформацію щодо різної тривалості відключень у містах
Енергетик. Ілюстративне фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні вигадали новий фейк стосовно відключень електроенергії. В соцмережах поширюється інформація про нібито "зональні" обмеження світла.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 4 липня.

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Цього разу росіяни вигадали інформацію про "зональні" відключення світла, нібито різні міста будуть віднесені до різних зон, тому вони матимуть різну тривалість обмежень. 

В Укренерго наголосили, що це чергове ІПСО, яке не має під собою жодних підстав. Таким чином ворог намагається отримати нових підписників на анонімні Telegram-канали, на яких поширюватиме неправдиву інформацію. 

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Фейк у соцмережах. Фото: Укренерго

Енергетики закликали українців користуватися лише інформацією з офіційних джерел — сторінок "Укренерго", "Міненерго" та обленерго. 

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Скриншот допису Укренерго

Нагадаємо, російські пропагандисти запустили новий фейк проти першої леді України Олени Зеленської.

Також ми писали, що Кремль запустив у мережу фейкові повідомлення про нібито деградацію атомної галузі в Україні

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