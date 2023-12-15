В Украине изменили требования пребывания в пограничной полосе, — ГПСУ

Украинские пограничники. Фото: ГНСУ

В Украине изменили требования пребывания граждан в пограничной полосе. Теперь для нахождения вблизи государственной границы необходимо иметь соответствующее разрешение.

Об этом сообщает ГПСУ.

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Изменения в пребывании в пограничной полосе

Так, правительством установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы.

Речь идет о границах земельных участков шириной 30–50 м вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинских водоемов, а вдоль линии границы с Россией и Беларусью — шириной до 2 км, предоставленных в постоянное пользование военным частям ГНСУ для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций.

Скриншот поста ДСПУ

Напомним, что служащие ГНСУ задержали четырех нарушителей границы, отправившихся в "поход" в Словакию. Одного из них уже задерживали в конце сентября.

Кроме того, в Одесской области задержан военный взяточник, который помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. Подозреваемый вместе со своим сообщником обещал сделать документы о непригодности к службе.