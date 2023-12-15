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В Україні змінили вимоги перебування у прикордонній смузі, — ДПСУ

15 грудня 2023 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні змінили вимоги перебування у прикордонній смузі, — ДПСУ
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні змінили вимоги щодо перебування громадян у прикордонній смузі. Відтепер для перебування поблизу державного кордону необхідно мати відповідний дозвіл.

Про це повідомляє ДПСУ.

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Зміни у перебуванні в прикордонній смузі

Так, Урядом установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною державного кордону.

Йдеться про межі земельних ділянок шириною 30–50 м уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу українських водойм, а вздовж лінії кордону з Росією та Білоруссю — шириною до 2 км, які надано в постійне користування військовим частинам ДПСУ для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій.

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Скриншот допису ДСПУ

Нагадаємо, що службовці ДПСУ затримали чотирьох порушників кордону, які вирушили в "похід" до Словаччини. Одного з них вже затримували наприкінці вересня.

Крім того, в Одеській області затримали військового-хабарника, який допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон. Підозрюваний разом зі своїм спільником обіцяв зробити документи про непридатність до служби.

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