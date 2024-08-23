Графики отключения света в Украине 24 августа

В Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз об отключениях света завтра
Графики отключений света в Украине в субботу, 24 августа, не будут применяться. Ограничивать потребление электроэнергии не планируется.
Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.
Графики отключения света 24 августа
"Завтра, 24 августа, применение отключений не прогнозируется", — говорится в сообщении.
Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.
Где в случае введения ограничений смотреть график отключения света для своей области
Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:
- Киев
- Киевская область
- Житомир и область
- Донецкая область
- Днепр и область
- Запорожье
- Кировоградская область
- Винница и область
- Волынь
- Львов и область
- Полтава и область
- Одесса и область
- Черновцы и область
- Николаев и область
- Харьков и область
- Прикарпатье, Ивано-Франковск
- Ровно и область
- Черкассы и область
- Закарпатье
- Тернополь и область
- Херсон и область
- Сумы и область
- Черниговская область
- Хмельницкий и область
Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в течение недели с 19 по 23 августа света в домах украинцев может не быть по четыре часа в сутки. Правда, он добавил, что уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме улучшится.
Также Омельченко отметил, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Продолжительность отключений света будет составлять от четырех до двенадцати часов.
Читайте Новини.LIVE!