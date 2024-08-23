Графики отключения света в Украине 24 августа

Энергетики. Фото: УНИАН

Графики отключений света в Украине в субботу, 24 августа, не будут применяться. Ограничивать потребление электроэнергии не планируется.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 24 августа

"Завтра, 24 августа, применение отключений не прогнозируется", — говорится в сообщении.

Если ситуация в энергосистеме изменится и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Где в случае введения ограничений смотреть график отключения света для своей области

Украинцы могут ознакомиться с графиками отключения света для своего региона, воспользовавшись ссылками:

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко сообщил, что в течение недели с 19 по 23 августа света в домах украинцев может не быть по четыре часа в сутки. Правда, он добавил, что уже на следующей неделе ситуация в энергосистеме улучшится.

Также Омельченко отметил, что избежать ограничений электропотребления в Украине этой зимой не удастся. Продолжительность отключений света будет составлять от четырех до двенадцати часов.