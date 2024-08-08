Отключение света в Украине 8 августа — как будут действовать ограничения

В Укрэнерго дали прогноз по отключениям света на сегодня
Сегодня в Украине будет действовать только одна очередь отключений света. Ограничения будут применяться только для промышленности и бизнеса с 17:00 до 22:00.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 8 августа.
Отключение света в Украине
В четверг, 8 августа, будет задействована только одна очередь графика ограничения мощностей. Отключение света будет действовать с 17:00 до 22:00 для промышленности и бизнеса.
"Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет", — говорится в сообщении.
Причины отключений
Основными причинами, по которым применяются ограничения, являются:
- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками по энергообъектам;
- высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30 С на юге и востоке страны.
В Укрэнерго обратились к украинцам с просьбой рационального потребления электроэнергии с 16:00 до 23:00.
Читайте Новини.LIVE!