Відключення світла в Україні 8 серпня — як діятимуть обмеження

Енергетики ремонтують світло. Фото: Укренерго

Сьогодні в Україні діятиме лише одна черга відключень світла. Обмеження застосовуватимуться лише для промисловості та бізнесів з 17:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 8 серпня.

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У четвер, 8 серпня, буде задіяна лише одна черга графіка обмеження потужностей. Відключення світла діятимуть з 17:00 до 22:00 для промисловості та бізнесу.

"Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде", — йдеться в повідомленні.

Причини відключень

Основними причинами, через які застосовуються обмеження, є:

дефіцит потужності в системі, який спричинений російськими атаками по енергооб'єктах;

високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30°С на півдні та сході країни.

В Укренерго звернулися до українців із проханням раціонального споживання електроенергії з 16:00 до 23:00.