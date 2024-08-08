Укрзализныця 8 августа запустила первый детский вагон по маршруту Харьков - Ясиня

Сегодня в первый рейс отправился детский вагон — в УЗ показали, как он выглядит
Укрзализныця в четверг, 8 августа, в партнерстве с ЮНИСЕФ отправила в первый рейс детский вагон. Он отправился по одному из самых длинных и популярных маршрутов Харьков — Ясиня.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram в четверг, 8 августа.
Первый детский вагон в Украине.
Известно, что детский купейный вагон адаптирован для комфортного и безопасного путешествия семей с детьми всех возрастов, но самым интересным он будет для детей до восьми лет. В УЗ отметили, что билеты можно приобрести исключительно в официальном приложении, где он имеет отдельную маркировку.
"При посадке маленькие пассажиры детского вагона будут получать специальные браслеты с указанием купе и контактного номера телефона родителей", — говорится в сообщении.
Особенности оснащения детского вагона
В коридоре размещены интерактивные плакаты, бизиборды с движущимися элементами и детские перила с мягкой обивкой для безопасного передвижения.
В то же время, дети смогут легко различать каждое купе, поскольку они маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН.
Также в купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для движения, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров. Кроме того, для детей установили увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.
"Уборная оснащена дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз", — отметили в компании.
В общей сложности в 2024 году Укрзализныця вместе с партнерами планирует запустить еще семь детских вагонов.
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