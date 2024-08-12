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В Германии в приюте убили беженца из Украины

12 августа 2024 22:36
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Германии убили беженца из Украины — что говорит полиция
Немецкие полицейские. Фото: Reuters
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В немецком городе Росток был убит 46-летний украинец. Он скончался от тяжелых травм. Инцидент произошел в приюте для беженцев.

Об этом сообщило издание Spiegel в понедельник, 12 августа.

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"Украинец скончался в приюте для беженцев в Ростоке. Сотрудник службы безопасности обнаружил мужчину с серьезными ранениями примерно в 12:15 в понедельник", — отметили в немецких правоохранительных органах.

Местные правоохранители и прокуратура сообщили, что медицинская помощь поступила со значительным опозданием, поэтому врачи смогли только констатировать смерть потерпевшего. Обстоятельства, при которых его обнаружили, указывают на вероятность убийства.

"Расследование криминальной полиции по поводу преступления все еще находится на начальной стадии, поэтому в настоящее время нельзя предоставить никакой дополнительной информации", — говорится в статье, ссылаясь на немецкую полицию.

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