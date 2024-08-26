Отключение света в Украине — в Укрэнерго назвали причины

Энергетики на разрушенном объекте. Фото: ДТЭК

Из-за масштабной утренней атаки России на критическую инфраструктуру в Украине снова будут выключать свет. Информацию о масштабах повреждений обнародуют со временем, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов.

Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко на брифинге в Медиацентре Украины.

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Отключение света в Украине

"Утро 26 августа началось с сигнала воздушной тревоги и вражеских обстрелов Украины. Враг применил комбинированную ракетную атаку по всей территории Украины", — сказал Бойко.

Он рассказал, что сообщения о взрывах и работе ПВО поступали из многих регионов страны, а впоследствии некоторые области и большое количество потребителей остались без электроснабжения.

По его словам, определенная часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре Украины, а другая — из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков.

"Информацию о масштабах повреждений инфраструктуры страны обнародуют впоследствии, когда специалисты смогут оценить последствия вражеских обстрелов", — добавил член наблюдательного совета Укрэнерго.