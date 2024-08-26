Відключення світла в Україні — в Укренерго назвали причини

Енергетики на зруйнованому об'єкті. Фото: ДТЕК

Через масштабну ранкову атаку Росії на критичну інфраструктуру в Україні знову вимикатимуть світло. Інформацію про масштаби пошкоджень оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу.

Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Читайте також:

Відключення світла в Україні

"Ранок 26 серпня розпочався з сигналу повітряної тривоги та ворожого обстрілу України. Ворог застосував комбіновану ракетну атаку по усій території України", — сказав Бойко.

Він розповів, що повідомлення про вибухи та роботу ППО надходили з багатьох регіонів країни, а згодом деякі області та чимала кількість споживачів залишилася без електропостачання.

За його словами, певна частина українців залишилася без світла через російські удари по критичній інфраструктурі України, а інша — через превентивні заходи безпеки з боку енергетиків.

"Інформацію про масштаби пошкоджень інфраструктури країни оприлюднять згодом, коли фахівці зможуть оцінити наслідки ворожого обстрілу", — додав член наглядової ради Укренерго.