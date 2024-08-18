Отключение света в Украине 19 августа - в Укрэнерго предупредили о графиках

Энергетики. Фото: ДТЭК

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается введение графиков отключений. Причиной этого является рост потребления электроэнергии из-за жары.

Об этом предупредили в Укрэнерго.

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Графики отключения в понедельник

"Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что другие ограничения не предусматриваются.

Причиной применения мер ограничения является рост потребления электроэнергии из-за жары.