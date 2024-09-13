Графики отключения света от Укрэнерго на 14 сентября

Электрик проводит работы на линии. Фото: ДТЭК

В субботу, 14 сентября, графики отключения электроэнергии в Украине не будут применяться. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная ситуация.

Об этом сообщают пресс-службы Укрэнерго в Telegram.

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Графики отключения света 14 сентября

Если ситуация в энергосистеме изменится, и ограничения все же придется применять, об этом сообщат дополнительно.

"Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в часы высокой солнечной активности — с 10:00 до 16:00", — призвали украинцев в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнавать информацию о веерных отключениях, можно проверить свой адрес по ссылкам: