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В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло завтра

13 вересня 2024 18:38
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключення світла від Укренерго на 14 вересня
Електрик проводить роботи на лінії. Фото: ДТЕК
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У суботу, 14 вересня, графіки відключення електроенергії в Україні не будуть застосовуватися. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна ситуація.

Про це повідомляють пресслужби Укренерго у Telegram.

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Якщо ситуація в енергосистемі зміниться й обмеження все ж таки доведеться застосовувати, про це повідомлять додатково.

"Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у години найвищої сонячної активності – з 10:00 до 16:00", — закликали українців в Укренерго. 

Скриншот допису Укренерго
Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Аби точніше дізнаватися інформацію щодо віялових відключень, можна перевірити свою адресу за посиланнями:

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