Отключение света зимой 2024 — Подоляк ответил как готова Украина

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Разные эксперты прогнозируют тяжелую зиму в Украине в результате российских обстрелов, что значительно повредило энергосистему и уже привело к отключениям света. Некоторые озвучивают сценарий по 20 часов без света в сутки зимой, однако советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк ответил, что на самом деле будет влиять на длительные отключения электроэнергии и какие решения принимает власть.

Об этом Михаил Подоляк ответил в интервью "24 каналу" 12 сентября.

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Михаил Подоляк заявил, что не разделяет пессимистические прогнозы по отключениям света зимой на 12-20 часов. Он заявил, что все зависит исключительно от российских массированных ракетных ударов и защищенности Украины.

"Пройдем тяжело (отопительный сезон и зиму. — Ред.), как и прошлый сезон прошли. Но я не совсем понимаю все эти пугалки о 12-20 часах. Есть несколько важных аспектов, которые надо понимать. В первую очередь все зависит от количества массированных ракетных ударов. А для этого нужна массированная противоракетная оборона. Президент постоянно говорит на разных площадках, что требуется существенное наращивание систем Patriot, систем SAMP/T, систем NASAMS и к ним противоракет, тогда система будет работать", — сказал Подоляк.

Кроме того, важно защитить физически объекты и иметь возможность быстро их восстанавливать благодаря накопленным ресурсам. Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия никогда не соблюдала правила ведения войны и уже откровенно заявляет о своих атаках на гражданскую и критическую инфраструктуру в Украине.

"Буквально на днях вышел Сергей Шойгу и сказал, что Россия наносила удары по энергетической инфраструктуре, по гражданским и торговым судам акватории Черного моря. Он откровенно говорит, что россияне осознанно совершали преступления против человечности, их попросили этого не делать. И они вроде бы согласились, если Украина встанет на колени, но Украина не встает на колени, поэтому они продолжают это делать", — сказал советник.

Как Украина накапливает силы ПВО

Михаил Подоляк рассказал, что сейчас работает Энергетический штаб, а также Ставка Верховного Главнокомандующего, совместно с партнерами обсуждающая поставки Украине дополнительных противоракетных систем. Ряд стран уже принял решение в пользу Украины — речь идет о Румынии и Германии.

"Есть решение о накоплении необходимого ремонтного инструментария, чтобы быстро восстанавливать энергосистему. То есть три уровня: военная защита, физическая защита, быстрое восстановление. Всем этим занимается государство. Советую не беспокоиться о всех прогнозах. Мы не готовы с вами делать действительно правильные прогнозы, потому что это зависит от способности России наносить массированные ракетные удары", — пояснил советник главы ОП.

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Кроме того, у России до сих пор есть возможность производить ракеты, несмотря на санкции. Речь идет о ракетах "Калибр" и "Искандер", где 70% компонентов к ним поступают из стран Европы, Азии и Северной Америки.

"Было бы желательно, чтобы они не могли этого делать и не могли накапливать ракеты. Если это будет работать, то тогда будет более или менее контролируемая ситуация", — сказал Подоляк.