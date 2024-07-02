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В Укрэнерго ответили, возможно ли обеспечить равномерные отключения по всей Украине

2 июля 2024 12:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Графики отключений света — в Укрэнерго сообщили, будут ли действовать справедливые ограничения
Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Фото: Укрэнерго
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Это связано с тем, что энергосистема городов была спроектирована не для равномерных отключений, что усложняет их обеспечение.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью для Украинской правды.

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Кудрицкий отметил, что достижение 100% справедливости при отключениях электроэнергии не всегда возможно из-за технических ограничений. Ведь энергосистема городов была проектирована не с учетом необходимости равномерных отключений на время.

"Основная цель проектирования заключалась в снижении стоимости потребителя и обеспечении надежности энергоснабжения. Современная энергосистема имеет определенные технические ограничения, усложняющие процесс равномерных отключений. К примеру, облэнерго не всегда может за 10-15 минут переключить сотни тысяч жилых домов или других объектов, которые находятся на одной линии с критическими объектами инфраструктуры", — заявил глава Укрэнерго.

Он добавил, что облэнерго в каждой области активно работает над минимизацией количества некритических объектов, которые питаются от тех же линий, что и критические. По словам Кудрицкого, это позволит снизить сопутствующую нагрузку и предоставить больше маневра для облэнерго, что способствует более справедливому распределению графиков отключений.

"Чем больше потребителей будут привлечены к графикам, тем у всех график станет немного меньше. Но в отдельных случаях это, все равно, может быть технически невозможно сделать", — отметил Кудрицкий.

Напомним, в результате вражеских атак больше всего пострадали тепловые и гидроэлектростанции, а также отдельные теплоэлектроцентрали, в частности в Харькове. Сейчас на энергоблоках, не полностью разрушенных, идут восстановительные работы.

Также директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сделал неутешительный прогноз по состоянию энергосистемы Украины зимой. По его словам, для обновления мощностей требуется примерно два года.

Украина электроснабжение Укрэнерго облэнерго энергетика отключения света свет Владимир Кудрицкий

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