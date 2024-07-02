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В Укренерго відповіли, чи можливо забезпечити рівномірні відключення по всій Україні

2 липня 2024 12:36
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Графіки відключень світла — в Укренерго повідомили чи діятимуть справедливі обмеження
Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Фото: Укренерго
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливе через технічні обмеження. Це пов'язано з тим, що енергосистема міст була спроєктована не для рівномірних відключень, що ускладнює їх забезпечення.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю для Української правди. 

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Кудрицький зазначив, що досягнення 100% справедливості при відключеннях електроенергії не завжди можливо через технічні обмеження. Адже енергосистема міст була проєктована не з урахуванням необхідності рівномірних відключень на певний час.

"Основна мета проєктування полягала у зниженні вартості для споживача та забезпеченні надійності енергопостачання. Сучасна енергосистема має певні технічні обмеження, які ускладнюють процес рівномірних відключень. Наприклад, обленерго не завжди може за 10-15 хвилин перемкнути сотні тисяч житлових будинків або інших об'єктів, які знаходяться на одній лінії з критичними об'єктами інфраструктури", — заявив голова Укренерго.

Він додав, що обленерго у кожній області активно працює над мінімізацією кількості некритичних об'єктів, які живляться від тих самих ліній, що й критичні. За словами Кудрицького, це дозволить зменшити супутнє навантаження та надати більше маневру для обленерго, що сприяє більш справедливому розподілу графіків відключень.

"Чим більше споживачів буде залучено до графіків, тим у всіх графік стане трішки меншим. Але в окремих випадках це, все рівно, може бути технічно неможливо зробити", — зауважив Кудрицький. 

Нагадаємо, внаслідок ворожих атак найбільше постраждали теплові та гідроелектростанції, а також окремі теплоелектроцентралі, зокрема в Харкові. Зараз на енергоблоках, що не були повністю зруйновані, йдуть відновлювальні роботи.

Також директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зробив невтішний прогноз щодо стану енергосистеми України взимку. За його словами, для відновлення потужностей потрібно приблизно два роки.

Україна електропостачання Укренерго обленерго енергетика відключення світла світло Володимир Кудрицький

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