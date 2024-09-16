Будут ли завтра применяться ограничения света - ответ Укрэнерго

ЛЭП. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Украине во вторник, 17 сентября, не планируют отключать электроэнергию у потребителей. Это связано с понижением температуры воздуха.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отключение света 17 сентября

"Завтра, 17 сентября, меры ограничения не прогнозируются", — говорится в сообщении.



Однако украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в промежутки времени с 16:00 до 22:00.

Энергетики просят не включать в указанное время одновременно несколько мощных приборов.

Скриншот поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.