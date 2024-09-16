Будут ли завтра применяться ограничения света - ответ Укрэнерго

В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет в Украине
16 сентября 2024 19:28
ЛЭП. Иллюстративное фото: ДТЭК
В Украине во вторник, 17 сентября, не планируют отключать электроэнергию у потребителей. Это связано с понижением температуры воздуха.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
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Отключение света 17 сентября
"Завтра, 17 сентября, меры ограничения не прогнозируются", — говорится в сообщении.
Однако украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в промежутки времени с 16:00 до 22:00.
Энергетики просят не включать в указанное время одновременно несколько мощных приборов.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.
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