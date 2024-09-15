Будут ли применять отключение света завтра, 16 сентября

В Укрэнерго проинформировали об отключениях света завтра
15 сентября 2024 19:15
Энергетик. Фото: УНИАН
В Украине стабильная ситуация в энергосистеме из-за ухода жары. Поэтому в понедельник, 16 сентября, энергетики не планируют применять ограничение света.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
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Отключение света 16 сентября
"Завтра, 16 сентября, меры ограничения не прогнозируются", — говорится в сообщении.
В то же время, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в течение 16:00 — 22:00. Энергетики просят не включать в указанное время несколько мощных приборов одновременно.
Где можно посмотреть график отключения света
Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.
- Киев
- Киевская область
- Черкасская область
- Кировоградская область
- Херсонская область
- Запорожская область
- Днепропетровская область
- Полтавская область
- Харьковская область
- Сумская область
- Черниговская область
- Винницкая область
- Одесская область
- Николаевская область
- Житомирская область
- Хмельницкая область
- Тернопольская область
- Черновицкая область
- Ровенская область
- Волынская область
- Львовская область
- Ивано-Франковская область
- Закарпатская область
- Донецкая область
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