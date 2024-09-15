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В Укрэнерго проинформировали об отключениях света завтра

15 сентября 2024 19:15
Евгения Брюховецкая - редактор
Будут ли применять отключение света завтра, 16 сентября
Энергетик. Фото: УНИАН
Евгения Брюховецкая - редактор

В Украине стабильная ситуация в энергосистеме из-за ухода жары. Поэтому в понедельник, 16 сентября, энергетики не планируют применять ограничение света.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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"Завтра, 16 сентября, меры ограничения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

В то же время, украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию в течение 16:00 — 22:00. Энергетики просят не включать в указанное время несколько мощных приборов одновременно.

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Скриншот поста Укрэнерго

Где можно посмотреть график отключения света

Чтобы точнее узнать о веерных отключениях, можно проверить свой адрес на соответствующих интернет-ресурсах в зависимости от вашего города или области проживания.

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