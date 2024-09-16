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В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні

16 вересня 2024 19:28
Євгенія Брюховецька - редактор
Чи будуть завтра застосовуватися обмеження світла - відповідь Укренерго
ЛЕП. Ілюстративне фото: ДТЕК
Євгенія Брюховецька - редактор

В Україні у вівторок, 17 вересня, не планують вимикати електроенергію у споживачів. Це пов'язано зі зниженням температури повітря.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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"Завтра, 17 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
 
Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у проміжки часу з 16:00 до 22:00. 

Енергетики просять не вмикати у вказаний час одночасно кілька потужних приладів.

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Скриншот допису Укренерго

Де можна подивитись графік відключення світла

Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.

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