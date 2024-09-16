Чи будуть завтра застосовуватися обмеження світла - відповідь Укренерго

В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло в Україні
16 вересня 2024 19:28
ЛЕП. Ілюстративне фото: ДТЕК
В Україні у вівторок, 17 вересня, не планують вимикати електроенергію у споживачів. Це пов'язано зі зниженням температури повітря.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
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Відключення світла 17 вересня
"Завтра, 17 вересня, заходи обмеження не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.
Однак українців закликали ощадливо споживати електроенергію у проміжки часу з 16:00 до 22:00.
Енергетики просять не вмикати у вказаний час одночасно кілька потужних приладів.
Де можна подивитись графік відключення світла
Щоб точніше дізнатися про віялові відключення, можна перевірити свою адресу на відповідних інтернет-ресурсах залежно від вашого міста чи області проживання.
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