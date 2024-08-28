Какие последствия российских атак для украинских ГЭС и какие прогнозы на зиму — ответ Укргидроэнерго

Днепровская ГЭС после российской ракетной атаки 22 марта 2024 года. Фото: Denys Shmyha/Telegram/AP/picture alliance

В результате российских атак Украина потеряла более 40% гидрогенерации. В частности, речь идет о Каховской гидроэлектростанции. Также ДнепроГЭС сейчас практически не работает из-за значительных повреждений.

Об этом сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телемарафона в среду, 28 августа.

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"Мы потеряли немало. Каховку мы потеряли полностью. ДнепроГЭС тоже велика и там практически сегодня не работает станция", — рассказал гендиректор "Укргидроэнерго".

По словам Игоря Сироты, другие гидроэлектростанции также находятся в процессе восстановления, однако в условиях постоянных ракетных ударов делать какие-либо прогнозы невозможно.

"Что будет возможно восстановить, мы еще не знаем. К осенне-зимнему периоду стоит задача восстановиться максимально, но на сегодняшний день этот еще вопрос очень сложный", — отметил Сирота.

Много оборудования производится за границей и имеет длительные сроки производства. Значительные потери наблюдаются также в тепловой генерации, которая вместе с гидроэнергетикой критически важна для балансировки энергосистемы.

Прогноз "Укргидроэнерго" на зиму

"Тепловая генерация потеряла более 80%, мы за два месяца потеряли более 40%. Мы понимаем, что есть дефицит балансирующей генерации, но мы стараемся максимально сделать то, что можем", — сообщили в "Укргидроэнерго".

В гидрогенерирующей компании считают, что зима будет сложной и точных прогнозов относительно полного возобновления поколения нет: многое зависит от дальнейших обстрелов и разрушений.

"Мы планируем одно, враг планирует другое, поэтому сегодня что-то прогнозировать очень тяжело. Мы пытаемся сбалансировать энергосистему, но это же население видит, сколько в пиковые часы мы отключаем ", — отметил он.