Які наслідки російських атак для українських ГЕС та які прогнози на зиму — відповідь Укргідроенерго

Дніпровська ГЕС після російської ракетної атаки 22 березня 2024 року. Фото: Denys Shmyha/Telegram/AP/picture alliance

Внаслідок російських атак Україна втратила понад 40% гідрогенерації. Зокрема, йдеться про Каховську гідроелектростанцію. Також ДніпроГЕС наразі практично не працює через значні пошкодження.

Про це повідомив гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі телемарафону у середу, 28 серпня.

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"Ми втратили чимало. Каховку ми втратили повністю. ДніпроГЕС теж велика і там практично сьогодні не працює станція", — розповів гендиректор "Укргідроенерго".

За словами Ігоря Сироти, інші гідроелектростанції також перебувають в процесі відновлення, однак в умовах постійних ракетних ударів робити якісь прогнози неможливо.

"Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це ще питання дуже складне", — зазначив Сирота.

Багато обладнання виготовляється за кордоном і має тривалі терміни виробництва. Значні втрати спостерігаються також у тепловій генерації, яка разом із гідроенергетикою є критично важливою для балансування енергосистеми.

Прогноз "Укргідроенерго" на зиму

"Теплова генерація втратила понад 80%, ми за два місяці втратили понад 40%. Ми розуміємо, що є дефіцит балансуючої генерації, але ми намагаємося максимально зробити те, що можемо", — повідомили в "Укргідроенерго".

У гідрогенеруючій компанії вважають, що зима буде складною і точних прогнозів щодо повного відновлення генерації немає: багато залежить від подальших обстрілів та руйнувань.

"Ми плануємо одне, ворог планує інше, тому сьогодні щось прогнозувати дуже важко. Ми намагаємося збалансувати енергосистему, але це ж населення бачить, скільки в пікові години ми відключаємо", — зазначив він.