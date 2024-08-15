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В Укрпошті заявили про готовність відкритися у Суджі, але є умови

15 серпня 2024 23:20
Євгенія Брюховецька - редактор
Укрпошта може відкритися в російському місті Суджа - що відомо
Пересувні відділення "Укрпошти". Фото: Укрпошта
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники зайняли місто Суджа в Курській області Росії. Водночас компанія "Укрпошта" вже заявила про готовність відкрити своє відділення в російському населеному пункті.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський в коментарі Інтерфакс-Україна.

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За словами гендиректора, "Укрпошта" відкриє своє відділення в Суджі, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні. Водночас для компанії необхідне дотримання двох головних умов:

  • гарантування безпеки співробітників компанії;
  • наявність джерел фінансування.

Щодо безпеки — йдеться не про гарантування 100%, адже і в Україні це неможливо, а про прийнятний рівень ризику.

Щодо фінансування, то джерелами для виплат пенсій або гуманітарної чи соціальної допомоги на території Курської можуть бути заморожені кошти Російської Федерації.

"У цьому випадку ми відкриваємо і доставляємо, або доставляємо пересувними відділеннями.Можливо, буде потрібен новий тип пересувного відділення — щось на кшталт машини "Козак", — припустили в компанії.

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