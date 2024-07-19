Мужчина умер от жары в вагоне Укрзализныци

Вагоны Укрзализныци. Фото иллюстративное: Укрзализныця

В Укрзализныци подтвердили смерть пассажирки в поезде "Запорожье-Ужгород" в результате сильной жары. Сообщается, что в вагоне, в котором ехала женщина, был отсутствующий кондиционер.

Эту информацию сегодня, 19 июля, подтвердил руководитель пассажирского толка Укрзализныци Александр Перцовский в эфире программы Сніданок з 1+1.

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Перцовский отметил, что трагедия произошла в ночном экспрессе "Запорожье-Ужгород". По его данным, вагон, в котором ехала пассажирка, был без кондиционера.

В Укрзализныци подчеркнули, что с каждым подобным случаем тщательно разбираются. Такие трагедии "не становятся сухой статистикой".

"По этому случаю в частности мы смотрим можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали", - отметил Перцовский.

Впрочем, по его словам, делать выводы по этой ситуации рано.

Раньше мы писали, что Украина попала в центр температурной аномалии . На местности страны наблюдались массивные отличия температуры воздуха.

На выходных 20 и 21 июля в западных и северных регионах Украины ожидается комфортная температура +25...+29 °C, тогда как на юге температура будет жаркой и будет достигать +34...+36 °C. В Киеве прогнозируется сухая и солнечная погода с температурой около +28°C.