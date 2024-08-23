Моди в Киеве 23 августа — в УЗ показали, как встретили премьера

Премьер-министр Индии на вокзале в Киеве. Фото: скриншот с видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди утром 23 августа впервые с начала войны в Украине прибыл в Киев. Руководитель индийского правительства приехал в украинскую столицу поездом "Укрзализныци".

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" и показала соответствующее видео.

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Визит Моди в Киев 23 августа

"Впервые в истории двусторонних отношений наших стран к Украине лично пришел премьер-министр Индии" , — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед визитом в Киев поездом "Укрзализныци" Нарендра Моди назвал Индию "другом и партнером" Украины и выразил надежду на "скорое восстановление мира" и углубление "индийско-украинской дружбы".

Что предшествовало

Ранее Reuters сообщал, что накануне Моди заявил, что во время своего визита в Киев он намерен обсудить возможность мирного окончания войны между РФ и Украиной. Также глава индийского правительства постарается укрепить двустороннее сотрудничество между Киевом и его государством.

В преддверии приезда в Киев руководитель индийского правительства провел переговоры в Польше. Он заявил, что ситуация в Украине вызывает "серьезную обеспокоенность", и Индия дипломатическим способом "будет способствовать окончанию войны".

А 8 и 9 июля Моди был с визитом в России, где встретился с Владимиром Путиным. По данным СМИ, во время этой встречи премьер договорился с главой Кремля об освобождении из российской армии граждан Индии, которых обманом отправили на войну против Украины.

К слову, в тот же день Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве.