Моді в Києві 23 серпня — в УЗ показали, як зустріли прем'єра

Прем'єр-міністр Індії на вокзалі у Києві. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді вранці 23 серпня вперше з початку війни в України прибув до Києва. Керівник індійського уряду приїхав до української столиці потягом "Укрзалізниці".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці" та показала відповідне відео.

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Візит Моді до Києва 23 серпня

"Вперше в історії двосторонніх відносин наших країн до України особисто завітав прем’єр-міністр Індії", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перед візитом до Києва поїздом "Укрзалізниці" Нарендра Моді назвав Індію "другом і партнером" України та висловив сподівання на "швидке відновлення миру" та поглиблення "індійсько-української дружби".

Що передувало

Раніше Reuters повідомляв, що напередодні Моді заявив, що під час свого візиту до Києва він планує обговорити можливість мирного закінчення війни між РФ та Україною. Також глава індійського уряду намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між Києвом та його державою.

Напередодні приїзду в Київ керівник індійського уряду провів переговори у Польщі. Він заявив, що ситуація в Україні викликає "серйозне занепокоєння", й Індія в дипломатичний спосіб "сприятиме закінченню війни".

А 8 і 9 липня Моді був з візитом в Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним. За даними ЗМІ, під час цієї зустрічі прем'єр домовився з очільником Кремля щодо звільнення з російської армії громадян Індії, яких обманом відправили на війну проти України.

До слова, того ж дня Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.