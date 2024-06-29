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В Укрзализныце предупредили о жестких последствиях отключения света для пассажиров

29 июня 2024 02:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Отключение света в Украине — какие последствия для движения поездов Укрзализныци
Пассажиры в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Укрзализныце заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 28 июня.

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В компании отметили, что лимиты на электроэнергию покрывают всего 75% потребностей Укрзализныци для перевозки пассажиров и хозяйственной деятельности.

"По прогнозам, с приближением осенне-зимнего периода, усиление дефицита в электроснабжении может повлиять на бесперебойное движение поездов", — предупредили в Укрзализныце.

Кроме того, там добавили, что ситуация со светом повлияет на бытовых потребителей, потому что компания является оператором системы распределения электроэнергии и водоснабжения.

Потому создали отдельную компанию Укрзализныци "Энерго" для генерации электроэнергии. Она построит газовые электростанции мощностью до 250 МВт в областных центрах по всей Украине.

Напомним, что директор Центра исследования энергетики Александр Харченко рассказал, когда уменьшатся отключения света. В настоящее время продолжаются ремонты и восстановление энергосистемы.

Также известны графики отключения света на субботу, 29 июня. Облэнерго будут применять графики почасовых отключений света на протяжении всех суток с 00:00 до 24:00.

Укрзализныця
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