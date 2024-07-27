Погибшего воина Александра Цебрия похоронили в Умани

В Умани простились с бывшим мэром Александром Цебрием, погибшим на фронте
В субботу, 27 июля, в Умани Черкасской области простились с бывшим мэром города Александром Цебрием, погибшим на войне. Почтить память приехал и глава Киева Виталий Кличко.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
В Умани простились с Александром Цебрием
На церемонии прощания у Свято-Троицкой церкви собрались сотни человек.
Также память воина почтили "живым коридором".
Провести коллегу в последний земной путь приехал и мэр Киева Виталий Кличко.
Что известно о погибшем
Александр Цебрий в 2015 году стал мэром Умани и пробыл на этом посту до 2020 года.
Кроме того, он являлся основателем городской ОО автовладельцев "Умань", членом ОО "Родная Умань", членом ревизионной комиссии объединения "Клуб мэров".
С первых дней войны вступил в ряды украинской армии и ушел на фронт.
Служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского в должности командира пулеметного взвода.
Погиб 24 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Защитнику было 50 лет.
Ранее мы сообщали, что в зоне боевых действий погиб украинский военный Александр Ляшко. Он был отцом известной украинской баскетболистки Анжелики Ляшко.
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