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В Умани простились с бывшим мэром Александром Цебрием, погибшим на фронте

27 июля 2024 18:25
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Погибшего воина Александра Цебрия похоронили в Умани
В Умани простились с Александром Цебрием. Фото: Фото: Новини.LIVE.
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В субботу, 27 июля, в Умани Черкасской области простились с бывшим мэром города Александром Цебрием, погибшим на войне. Почтить память приехал и глава Киева Виталий Кличко.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Умани простились с Александром Цебрием

На церемонии прощания у Свято-Троицкой церкви собрались сотни человек.

В Умани попрощались с погибшим военным
На церемонии прощания собрались сотни человек. Фото: Новини.LIVE

Также память воина почтили "живым коридором".

В последний земной путь провели Александра Цебрия
Проститься пришли и собратья. Фото: Новини.LIVE

Провести коллегу в последний земной путь приехал и мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о погибшем

Александр Цебрий в 2015 году стал мэром Умани и пробыл на этом посту до 2020 года.

Кроме того, он являлся основателем городской ОО автовладельцев "Умань", членом ОО "Родная Умань", членом ревизионной комиссии объединения "Клуб мэров".

С первых дней войны вступил в ряды украинской армии и ушел на фронт.

Служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского в должности командира пулеметного взвода.

Погиб 24 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Защитнику было 50 лет.

Ранее мы сообщали, что в зоне боевых действий погиб украинский военный Александр Ляшко. Он был отцом известной украинской баскетболистки Анжелики Ляшко.

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