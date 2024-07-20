Вбивство Ірини Фаріон — донька екснардепки стала навколішки на місці, де застрелили її маму

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Протягом дня у Львові українці приносять квіти та лампадки на місце вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Серед людей помітили і доньку екснардепки, яка сиділа навколішки на тому ж місці, де вчора, 19 липня, застрелили її маму.

Про це повідомили у ТСН у суботу, 20 липня.

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У п'ятницю, 19 липня, невідомий вистрілив у екснардепку та мовознавицю Ірину Фаріон біля її будинку у Львові. Згодом жінку прооперували, але життя врятувати не здалося — Фаріон померла у лікарні того ж дня.

Сьогодні упродовж дня люди несуть квіти і лампадки на місце злочину. На відео видно, як донька громадської діячки стала навколішки на тому місці, де напередодні вистрелили у її матір.

"Я поки нічого не можу сказати", — сказала донька загиблої.

Нагадаємо, прощання з мовознавицею Іриною Фаріон відбудеться у Львові. Поховають професорку на Личаківському кладовищі.

Ми повідомляли, що розслідування вбивства Ірини Фаріон активно триває, залучені всі необхідні сили поліції та Служби безпеки України. Розглядаються всі можливі версії, включно з версією, що веде до Росії.