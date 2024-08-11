В Ужгороде 11 августа произошел масштабный пожар на складах Турбогаза

Пожар в Одессе. Фото: скриншот с видео

В Ужгороде в воскресенье, 11 августа, разгорелся пожар на складах предприятия "Турбогаз". Спасатели уже работают на месте возгораний.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram.

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"В Ужгороде горят склады с секонд-хендом. Причина пожара устанавливается. Спасатели работают на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Впоследствии выяснилось, что возгорание произошло в здании на предприятии "Ужгородский турбогаз".

"Спасательные машины активно въезжают и уезжают с предприятия", — отметил Глагола.

По его словам, также на территорию предприятия прибыли машины скорой помощи.

Как известно, "Турбогаз Ужгород" специализируется на производстве оборудования, применяемого для добычи, транспортировки и хранения нефти и газа, а также на изготовлении энергетического оборудования для газовых электростанций, и отраслей, связанных с ними.