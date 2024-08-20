ВАКС проведет следующее заседание по Князеву 28 августа

Бывший председатель Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Reuters

Верховный антикоррупционный суд во вторник, 20 августа, назначил на рассмотрение дело в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Его обвиняют в получении взятки в большом размере.

Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram.

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Так, сегодня коллегия судей ВАКС по результатам подготовительного разбирательства назначила к рассмотрению по существу дело экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Известно, что он обвиняется в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Онлайн-заседание суда. Фото: САП

В САП отметили, что заседание по рассмотрению дела назначено на 28 августа в 08:10.

Скриншот поста САП

Отметим, что акционер горно-обогатительного комбината в марте 2023 года передал Верховному суду 1,8 миллиона долларов за принятие решения в его пользу.

15 мая 2023 года во время получения второй части в размере 450 тысяч долларов Князев был разоблачен "на горячем". Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.