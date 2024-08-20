ВАКС проведе наступне засідання щодо Князєва 28 серпня

ВАКС визначив дату наступного засідання у справі Князєва
Верховний антикорупційний суд у вівторок, 20 серпня, призначив до розгляду справу стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Його звинувачують в отриманні хабаря у великому розмірі.
Про це повідомила пресслужба САП у Telegram.
Справа щодо Всеволода Князєва
Так, сьогодні колегія суддів ВАКС за результатами підготовчого розгляду призначила до розгляду по суті справу ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Відомо, що він є обвинуваченим в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
У САП зазначили, що засідання з розгляду справи призначено на 28 серпня на 08:10.
Зазначимо, що акціонер гірничо-збагачувального комбінату у березні 2023 року передав Верховного суду 1,8 мільйони доларів за ухвалення рішення на його користь.
15 травня 2023 року під час отримання другої частини в розмірі 450 тисяч доларів Князєва було викрито "на гарячому". Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.
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