ВАКС проведе наступне засідання щодо Князєва 28 серпня

Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Reuters

Верховний антикорупційний суд у вівторок, 20 серпня, призначив до розгляду справу стосовно колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Його звинувачують в отриманні хабаря у великому розмірі.

Про це повідомила пресслужба САП у Telegram.

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Так, сьогодні колегія суддів ВАКС за результатами підготовчого розгляду призначила до розгляду по суті справу ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Відомо, що він є обвинуваченим в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Онлайн-засідання суду. Фото: САП

У САП зазначили, що засідання з розгляду справи призначено на 28 серпня на 08:10.

Скриншот допису САП

Зазначимо, що акціонер гірничо-збагачувального комбінату у березні 2023 року передав Верховного суду 1,8 мільйони доларів за ухвалення рішення на його користь.

15 травня 2023 року під час отримання другої частини в розмірі 450 тисяч доларів Князєва було викрито "на гарячому". Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.